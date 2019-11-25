Льготы на билеты в театры для многодетных семей предложили ввести в Госдуме

Депутат Дмитрий Юрков предложил ввести льгот на приобретение билетов в театры по всей России для многодетных семей. Он уже направил письмо со своим предложением министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо Юркова, подобные льготные программы есть в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других городах подобная система не работает. По мнению депутата, его идея станет натуральной помощью российским многодетным семьям в рамках национального проекта «Культура».

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Он особо выделил, что льготы на билеты в театры помогут подрастающему поколению из многодетных семей чаще бывать в театрах. Молодежь редко смотрит постановки в регионах, так как в России есть трудности с бронированием льготных билетов в театры, так как в залах не хватает мест.

Юрков уже предложил название для проекта — «Семья в театре». Депутат хочет открыть систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере двух билетов в театр на одну многодетную семью. Льготные билеты, которые нельзя будет перепродавать, россияне будут получать в порядке живой очереди. Автор инициативы предлагает установить квоту в 10% от общего числа мест в театрах России для многодетных семей.