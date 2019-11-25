Льготы на билеты в театры для многодетных семей предложили ввести в Госдуме
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо Юркова, подобные льготные программы есть в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других городах подобная система не работает. По мнению депутата, его идея станет натуральной помощью российским многодетным семьям в рамках национального проекта «Культура».
Два дня на сцене. Фестиваль любительских театров прошел в ДубнеПодробнее
Он особо выделил, что льготы на билеты в театры помогут подрастающему поколению из многодетных семей чаще бывать в театрах. Молодежь редко смотрит постановки в регионах, так как в России есть трудности с бронированием льготных билетов в театры, так как в залах не хватает мест.
Юрков уже предложил название для проекта — «Семья в театре». Депутат хочет открыть систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере двух билетов в театр на одну многодетную семью. Льготные билеты, которые нельзя будет перепродавать, россияне будут получать в порядке живой очереди. Автор инициативы предлагает установить квоту в 10% от общего числа мест в театрах России для многодетных семей.