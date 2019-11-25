  • Льготы на билеты в театры для многодетных семей предложили ввести в Госдуме

    25 ноября 2019, 07:22

    Андрей Иванов

    Депутат Дмитрий Юрков предложил ввести льгот на приобретение билетов в театры по всей России для многодетных семей. Он уже направил письмо со своим предложением министру культуры РФ Владимиру Мединскому.
    Льготы на билеты в театры для многодетных семей предложили ввести в Госдуме

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо Юркова, подобные льготные программы есть в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других городах подобная система не работает. По мнению депутата, его идея станет натуральной помощью российским многодетным семьям в рамках национального проекта «Культура».

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    Он особо выделил, что льготы на билеты в театры помогут подрастающему поколению из многодетных семей чаще бывать в театрах. Молодежь редко смотрит постановки в регионах, так как в России есть трудности с бронированием льготных билетов в театры, так как в залах не хватает мест.

    Юрков уже предложил название для проекта — «Семья в театре». Депутат хочет открыть систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере двух билетов в театр на одну многодетную семью. Льготные билеты, которые нельзя будет перепродавать, россияне будут получать в порядке живой очереди. Автор инициативы предлагает установить квоту в 10% от общего числа мест в театрах России для многодетных семей.