«Левиафан» попал в топ фильмов десятилетия

Рейтинг подготовил кинокритик Тодда Маккарти. Он разместил «Левиафан» на шестом месте.

«Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе <…> Мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух», — написал Маккарти.

Первое место в топе, по версии журнала, занял мини-сериал «Карлос» (2010). Второе и третье отданы драмам «Социальная сеть» (2010) и «Внутри Льюина Дэвиса» (2012) соответственно.

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Кроме того, в топ-10 вошли: «Выживут только любовники» (2014), «Служанка» (2016), «Однажды… в Голливуде» (2019). «Бруклин» (2015), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Привратники» (2012).

«Левиафан» получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале, премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и был номинирован на премию «Оскар» в той же категории. Главную роль исполнил Алексей Серебряков. Кинолента рассказывает о проблемах простого автослесаря из глубинки, у которого мэр города хочет отобрать дом.

Ранее «Левиафан» вошел в список лучших фильмов XXI века, составленный по результатам опроса 177 кинокритиков со всего мира. Он расположился на 47-й строчке.