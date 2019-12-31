Лев Лещенко назвал Андрея Разина «поющим администратором»

Так артист прокомментировал скандал, разразившийся после выпуска программы «Привет, Андрей!», посвященного «Ласковому маю». Написала «Газета.ru».

Андрею Разину не понравился намек Андрея Малахова на то, что он якобы поет под фонограмму Юрия Шатунова. Продюсер, а теперь и певец, пригрозил судом. Присутствовавший на программе Лев Лещенко отметил, что, на его взгляд, Разин не прав.

«Весь успех „Ласкового мая“ был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — заявил Лещенко.