Летний сад в Санкт-Петербурге откроет свои двери для посетителей 1 мая

Летний сад в Санкт-Петербурге после просушки откроют для посетителей с 1 мая. Сейчас там готовят фонтаны к новому сезону и высаживают цветы, сообщил Piter.TV.

«Посыпаются дорожки верхним слоем, докрашиваются последние скамейки, на парадном партере уже выставлены наши замечательные вазы, в которых стоят те самые розы, про которые написано: „Я к розам иду, тут единственный сад“», — рассказала главная хранительница Летнего сада Ольга Черданцева.

Скульптуры Летнего сада освобождают от «зимней одежды». Дело в том, что с конца октября они были спрятаны в футлярах. Они как раз и помогли скульптурам пережить Великую Отечественную войну.



«В ямы укладывали ящики, сделанные из футляров, в каждом ящике возле места, где стояла статуя, было ее укрытие. Все это сравняли с землей. А в 1945 году раскрывали, расконсервировали всю скульптуру Летнего сада. Все это происходило здесь, на этой земле», — пояснила хранительница скульптуры Летнего сада Галина Хвостова.



Посетители Летнего сада смогут прогуляться по новому маршруту «Живые свидетели истории». Он посвящен историческим деревьям. Узнать подробную информацию о деревьях сада можно по специальному QR-коду.