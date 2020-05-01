Летний музыкальный фестиваль Park Live отменили

«С большой вероятностью крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и мире», — говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

При этом зрителей призвали не отчаиваться. В следующем году Park Live будет идти восемь дней — с 8 по 11 и с 15 по 18 июля. Выступления всех уже объявленных артистов перенесут и новые даты их выступлений объявят уже в ближайшее время.

Те, кто приобрел билеты на фестиваль на этот год, тоже получат ряд привилегий. Владельцы однодневных проходок смогут выбрать в следующем году любой день по своему вкусу. Обладатели абонементов на уикенд смогут в 2021 году посещать все дни фестиваля. Владельцы абонементов Early Bird автоматически становятся обладателями VIP-абонементов на все дни.

Тем зрителям, которые хотят вернуть деньги за билеты, придется подождать снятия всех ограничений.