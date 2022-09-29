Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября | 360°

Культура 29 сентября 2022, 21:06 Поделиться Telegram

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Viber Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября

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Летний дворец Петра I в Летнем саду в Петербурге закроется 1 октября до весны. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея.

«Обращаем ваше внимание, что с 1 октября 2022 года в связи с окончанием летнего сезона Летний дворец Петра I закрывается до мая 2023 года», — сообщили в музее.

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При этом увидеть залы дворца можно с помощью виртуального тура на сайте Русского музея.

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