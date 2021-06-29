«Летчик», «Турист» и «Ржев»: какие российские фильмы вызывают интерес у зрителей за рубежом

Военную драму «Летчик» недавно приобрели для показа в США. Ранее несколько отечественных кинолент с успехом были встречены в других странах.

Военную драму Рената Давлетьярова «Летчик» покажут в США, странах ЕС, Корее, Японии и Китае. В России премьера фильма состоится в ноябре. В основу киноленты легла реальная история советского военного лётчика Алексея Маресьева. В 1942 году его самолет был подбит, и Маресьев более двух недель через леса и болота добирался до частей Красной армии. Из-за обморожения он потерял обе ноги, но не прекратил службу и продолжил полеты уже с протезами. Главный герой «Летчика» Николай Комлев тоже вынужден в тяжелых условиях искать путь к своим после того, как его самолет был подбит вражескими истребителями.

Для показа в США фильм приобрела компания Well Go USA. Генеральный директор фирмы Дорис Пфардрешер пришла к выводу, что кинолента заслуживает внимания широкой аудитории. «„Летчик“ — это захватывающая история о выживании, храбрости и самопожертвовании перед лицом леденящих душу обстоятельств, ставшая еще более эмоциональной благодаря изображению реальных исторических событий», — подчеркнула Пфардрешер.

В последние годы в российском кинематографе режиссеры часто обращаются к теме Великой Отечественной войны. Это связано с желанием сохранить память о подвигах наших предков. В новых фильмах создатели предпочитают рассказывать о реальных, но малоизвестных событиях войны. Многие моменты истории периода ВОВ заслуживают внимания, и благодаря кинематографу они становятся известны современникам.

К примеру, Игорь Копылов решил рассказать об ужасах войны на примере Ржевской битвы. Сражения под Ржевом сыграли большую роль в ходе Великой Отечественной войны, но в СССР о кровопролитных боях предпочитали умалчивать. Копылов стал режиссером фильма «Ржев», который получил признание в других странах. Киноленту приобрели для показа в США, Франции, Германии, Польше, Китае, Японии и Корее. Как и в случае с «Летчиком», фильм основан на реальных событиях и посвящен героизму участников Великой Отечественной войны. «Ржев» снят по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В фильме рассказывается история красноармейцев, которым любой ценой необходимо защитить важный стратегический пункт — деревню Овсянниково. Герои проявляют мужество и самоотверженность в ходе выполнения задания.

Наравне с историей людей интересуют актуальные события, которые разворачиваются в нашем мире прямо сейчас. По этой причине за рубежом тепло приняли отечественный фильм «Турист». Премьера картины состоялась в мае на стадионе в городе Банги (Центральноафриканская Республика). На первом сеансе присутствовали не менее 10 тысяч зрителей, всего за несколько дней фильм увидели приблизительно 70 тысяч человек. В «Туристе» реалистично отражена политическая обстановка, которая сложилась в Центральноафриканской Республике. Фильм посвящен деятельности инструкторов из РФ, отправленных в ЦАР для подготовки местных военнослужащих. Благодаря содействию российских специалистов в республике удалось сорвать планы боевиков из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены».

«Это фильм о взаимопомощи двух стран: России и Центральноафриканской Республики. О дружбе народов, закаленной тяжелыми испытаниями. В основе фильма — русский инструктор и центральноафриканский народ, которые со своей армией FACA сплотились, не покинули позиций и дали отпор врагу», — отметил продюсер «Туриста» Генрих Кен.

Интерес к патриотическим темам в России проявляют не только общественные деятели и представители киноиндустрии, но и предприниматели. Так, экранизировать повесть Кондратьева «Искупить кровью» кинокомпании «Триикс Медиа» предложил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Он профинансировал съемки «Ржева», чтобы почтить память своего деда, участника Ржевской битвы. Представители «Триикс Медиа» поддержали идею и приложили большие усилия, чтобы правдиво отразить историю для зрителя. «Это был первый полнометражный фильм кинокомпании. В создание этого фильма наш коллектив вложил всю душу и сердце», — призналась глава «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

Предположительно, Евгений Пригожин имеет отношение и к созданию «Туриста», а также фильмов «Шугалей» и «Шугалей-2». Последние киноленты раскрывают реальную историю пленения двух граждан РФ в Ливии — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Фильмы быстро завоевали популярность и сыграли не последнюю роль в освобождении россиян из ливийской тюрьмы.

Такие кинокартины, как «Лётчик», «Ржев» и «Турист» позволяют зарубежным зрителям узнать больше о России и её отношениях с другими странами. Однако необходимо постоянно создавать новые качественные фильмы, чтобы отечественный кинематограф стал всемирно известным. Если тенденцию последних лет с успешными проектами удастся сохранить, наше кино будет более узнаваемым.