Лещенко ответил на замечание Раймонда Паулса о навязчивой публике в России
Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко отреагировал на высказывание латвийского и советского композитора Раймонда Паулса о навязчивых россиянах. Об этом сообщило ИА Nation News.
Раймонд Паулс заявил о навязчивости российской публикиПодробнее
Артист отметил, что «все зависит от чувств и любви к конкретной персоне». По словам Лещенко, смартфоны с фотоаппаратами раздражают музыкантов на концертах.
«У нас все пытаются сфотографироваться, сделать селфи, поэтому в этом плане он, безусловно, прав. Но нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остается только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор», — пояснил он.
Ранее Раймонд Паулс сравнил латвийскую и российскую публику. По мнению маэстро, слушатели из России ведут себя слишком навязчиво. Композитор подчеркнул, что в Латвии после концерта «совсем другая атмосфера», более сердечная.