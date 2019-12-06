Лещенко ответил на замечание Раймонда Паулса о навязчивой публике в России

Раймонд Паулс заявил о навязчивости российской публики Подробнее

Артист отметил, что «все зависит от чувств и любви к конкретной персоне». По словам Лещенко, смартфоны с фотоаппаратами раздражают музыкантов на концертах.

«У нас все пытаются сфотографироваться, сделать селфи, поэтому в этом плане он, безусловно, прав. Но нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остается только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор», — пояснил он.

Ранее Раймонд Паулс сравнил латвийскую и российскую публику. По мнению маэстро, слушатели из России ведут себя слишком навязчиво. Композитор подчеркнул, что в Латвии после концерта «совсем другая атмосфера», более сердечная.