Лещенко объяснил важность победы ветерана на шоу «Голос 60+»

«Голос 60+» отличается от обычной и детской версий именно социальной направленностью.

«Так было задумано. Интересна событийность, биография людей, которые приходят. Интересно, как они проживали свою жизнь. Это такая основа нашего морального кода российского. И мы это никогда не бросаем, все время думаем о воплощении какой-то идеи, которая могла бы объединить общество», — рассказал музыкальный педагог.

Поэтому программа объединяет тех граждан, которые еще достаточно активно существуют в этой жизни», отметил певец.

Лещенко объяснил, чем победительница из Петербурга завоевала сердца жюри и зрителей. Он выделил в ветеране несколько прекрасных, по его мнению, черт. Юдина в свои 90 лет сохранила «свежесть ума, душу», голос и настроение позитива и добра. Все это она несет людям.

«Я вот сейчас в Санкт-Петербурге и пою концерты для ветеранов, и у меня сейчас дает ориентир для людей, которые уже в возрасте, которые думают, что у них все закончилось. Да ничего не закончилось, люди должны проживать жизнь и исключить состояние и не думать о старости, невзгодах и проблемах», — отметил Лещенко.

Певец не сомневается, что жюри сделало правильный выбор. Юдина показала зрителям, как стоит жить даже в таком солидном возрасте.

«Здесь общечеловеческие принципы, нравственный код должен быть заложен в каждом из нас», — добавил Лещенко.

Юдина покорила зрителей шоу «Голос 60+» исполнением песни «Если б не было войны». Все сидящие в зале и за экранами заплакал. Высоко оценили выступление и члены жюри.