Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль основателя секты Джима Джонса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Сценаристом фильма стал Скотт Розенберг, продюсером — Дженнифер Дэвиссон. Сейчас с Ди Каприо ведется заключительный этап переговоров.

Джонс стал виновником массового самоубийства, в котором погибли 909 человек. Это произошло 18 ноября 1978 года в Джонстауне.

Дата премьеры фильма пока не известна.