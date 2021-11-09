Леонардо Ди Каприо сыграет роль основателя секты
Hollywood Reporter: актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль основателя секты
Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль основателя секты Джима Джонса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Hollywood Reporter.
Сценаристом фильма стал Скотт Розенберг, продюсером — Дженнифер Дэвиссон. Сейчас с Ди Каприо ведется заключительный этап переговоров.
Джонс стал виновником массового самоубийства, в котором погибли 909 человек. Это произошло 18 ноября 1978 года в Джонстауне.
Дата премьеры фильма пока не известна.