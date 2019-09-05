Леонардо Ди Каприо пригласят в Москву на IV Климатический форум
Власти Москвы намерены пригласить в столицу голливудского актера Леонардо Ди Каприо на IV Климатический форум. Мероприятие проведут совместно с ООН в 2020 году. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский уточнил, что Ди Каприо известный экоактивист. Ранее он приезжал в Россию, чтобы принять участие в международном «тигрином саммите» в Санкт-Петербурге. Поэтому теперь столичные власти намерены пригласить актера в Москву.
«Мы не против участия экоактивистов и звезд, которые отрабатывают экологическую повестку, в наших форумах. Мы готовы пригласить Леонардо Ди Каприо и других звезд», — сказал Кульбачевский.
По его словам, помимо Ди Каприо на форум собираются пригласить и других известных экозащитников. В частности, звучало имя 16-летней Греты Тунберг, которая организовала экодвижение в Швеции.