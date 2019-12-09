Леонардо Ди Каприо и Шарлиз Терон поборются за «Золотой глобус»

Соперницами Шарлиз Терон станут Синтия Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан и Рене Зеллвегер.

Ди Каприо, чтобы получить заветную статуэтку, нужно обойти Дэниэла Крэйга, Романа Гриффина Дэвиса, Тэрона Эджертона и Эдди Мерфи.

Также в разных номинациях за «Глобус» будут бороться Кристиан Бейл, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Хоакин Феникс и Джонатан Прайс.

77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пойдет 5 января 2020 года, написала «Газета.ru».