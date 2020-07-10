Ленни Кравиц отменил концерты в России

Концерты американского певца Ленни Кравица в России не состоятся — музыкант их отменил. По его словам, такое решение принято из соображений безопасности.

Об отмене выступлений сообщили организаторы гастролей — концертное агентство SAV Entertainment, — в Facebook. Выступления певца не состоятся не только в России, но и в городах Европы.

«Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру», — приводят организаторы гастролей слова певца.

Как отметил Кравиц, он очень надеялся выступить для своих поклонников, но сейчас безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами.

Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, где они были приобретены, отмечается в сообщении организаторов.

«Я надеюсь встретиться с вами, когда это будет по настоящему безопасно. Мы все — одно», — приводятся слова Кравица в опубликованном сообщении.

В мае сообщалось, что европейский тур Ленни Кравица переносится на неопределенный срок, но не отменяется полностью. Изначально предполагалось, что российские выступления певца пройдут 8 июня в Ледовом дворце и 10 июня в «Крокус Сити Холле».