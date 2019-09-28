Ленком завершит работу над последним спектаклем Захарова

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«Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове», — сказал директор Ленкома.

Премьера «Капкана» должна была состояться 2–3 декабря, уже началась продажа билетов на эти даты, уточнил Варшавер.

По его словам, несколько дней назад Захаров «рвался в театр», чтобы участвовать в репетиции.

Худрук московского театра Ленком Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Прощание с режиссером пройдет в Ленкоме 1 октября. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Марк Захаров родился в Москве, в 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В Перми начал заниматься режиссурой. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973-го — главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком).

За время работы в театре он поставил десятки спектаклей, в том числе знаменитые «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Также Захаров снял известные кинофильмы — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен».