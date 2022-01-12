Ленинградский дворец молодежи снесут в Петербурге

Здание Ленинградского дома молодежи собираются сносить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу собственника Группу «Эталон».

Уточняется, что внутри здания много растений. Горожане переживают за их судьбу. Но в пресс-службе рассказали, что этот вопрос сейчас решается.

«В настоящее время прорабатываются варианты сохранения и передачи растений зимнего сада заинтересованным лицам и структурам», — рассказал собственник.