«Ленфильм» запустит квест «По следам Шерлока Холмса» для детей и взрослых

Квест для детей и взрослых «По следам Шерлока Холмса» начнут проводить на киностудии «Ленфильм» с этой осени. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Как рассказал один из инициаторов проекта, пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин, идея создать квест по кинолокациям существовала давно, однако до этого «не доходили руки». В итоге проект состоялся, когда за него взялись студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры: Елизавета Гадько, Юлия Кудряшова и Милана Рачапова.

Участники квеста пройдут по местам Санкт-Петербурга и должны будут угадывать, где какие сцены из известных фильмов были сняты. Понадобятся знания о кино, а также об истории и географии Санкт-Петербурга.

«Все будет начинаться у здания „Ленфильма“ на Каменноостровском проспекте, 10, а заканчиваться — у Петропавловской крепости. Причем для прохождения квеста необязательно даже заходить на „Ленфильм“. Заказать и оплатить квест можно будет заранее в онлайн-режиме, задания будут приходить на Telegram или WhatsApp. Никаких экскурсоводов не будет, зато будут актеры, которые сделают квест более интересным», — рассказал куратор проекта Леонид Суханов.