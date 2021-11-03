«Ленфильм» получил эксклюзивные права на показ классики советского кино

Киностудия «Ленфильм» получила эксклюзивные права на показ классических советских фильмов в России и за границей. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Киностудия «Ленфильм» заключила контракт с Госфильмофондом России до 2043 года.

«АО „Киностудия Ленфильм“ предоставлена исключительная лицензия на право сообщения по телевидению и по кабелю на территории России, СНГ и остальных стран мира фильмов „золотой коллекции“ киностудии», — уточнили в пресс-службе.

В «золотой фонд» входят такие фильмы, как «Золушка», «Небесный тихоход», «Гамлет», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Свадьба в Малиновке» и «Полосатый рейс».