«Легенды Ретро FM» отпраздновали юбилей

Звезды 70-х, 80-х и 90-х приехали в столичный дворец спорта «Мегаспорт» на юбилейный фестиваль «Легенды Ретро FM». Зал танцевал и подпевал любимым песням.

Звезда 80-х Лиан Росс впервые приехала на юбилейный фестиваль «Легенды Ретро FM». А вот Dschinghis Khan, Лу Бега и короли диско — французский дуэт Ottawan здесь уже бывали, но вернулись опять, чтобы поздравить любимое шоу с 15-летием.

«У вас люди всегда светятся улыбками, очень здорово танцуют, веселятся, подпевают. И здесь, конечно, уникальная атмосфера», — поделились впечатлением участники группы Ottawan.

Источник фото: телеканал «360»

Уникальную атмосферу поддержала и группа «Иванушки International», поклонники которой уже стали взрослее. В этом году «Иванушки» впервые выступили на фестивале «Легенды Ретро FM». А ведь их хиты звучали на этой радиостанции всегда.

«Когда 15 лет назад „Иванушек“ поставили на „Ретро FM“, а я сидел в машине и слушал, я чуть в аварию не попал. Мы только начали, а вы уже в „Ретро“. Поэтому, с одной стороны, это забавный эпизод, а с другой стороны, это любимая радиостанция», — рассказал один из участников группы.

Источник фото: телеканал «360»

Новым звездным гостем на супершоу был и легендарный шансонье Михаил Шуфутинский со своим бессмертным хитом «Третье сентября». «Сегодня здесь звучат особые песни, которые „Ретро FM“ прославила. Это одна из тех песен… Если бы эта песня звучала только третьего сентября, тогда непонятно, для чего она и зачем», — сказал певец.

Источник фото: телеканал «360»

А когда на сцене появилась народная артистка СССР София Ротару, весь стадион просто взорвался нереальными овациями. София Михайловна вышла в черном костюме с желтым орнаментом. Весь дворец спорта ликовал.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас мы провожали Софию Ротару, и она сказала, что наш сегодняшний фестиваль — то, что она увидела, люди, которые пели вместе с ней, люди, глаза которых она видела — это одно из самых сильных впечатлений ее жизни. И вот такая оценка от абсолютной легенды нашей эстрады — она дорогого стоит», — отметил генеральный продюсер «Ретро FM» Владимир Иваненко.

Источник фото: телеканал «360»

Под лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х каждый зритель вспомнил что-то свое. Все, кто пришел в этот вечер на юбилейное супершоу, кажется, стали немного счастливее.