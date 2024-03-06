Культура 06 марта 2024, 04:20 Легендарный Дукалис-Селин отказался читать про «умирающую» Россию и послал сценариста подальше Актер Сергей Селин отказался читать сценарий про «умирающие» города России РИА «Новости»

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Актер Сергей Селин, сыгравший опера Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» не захотел читать сценарий про «умирающие» города России, послал сценариста подальше и порвал текст. Видеозапись, похожую на бэкстейдж, опубликовал Telegram-канал Readovka.

На видео Селин зачитывает текст и на моменте, где говорится об умирающих городах, нищающих россиянах и беспросветной жизни, актер прекратил читать. Он заявил сценаристу, что его задача — говорить правду.

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«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути», — заявил Селин.

Режиссер — судя по голосу, молодой человек — продолжил настаивать на своей версии сценария, после чего актер пригрозил, что «встанет и выйдет». Постановщику оказалась неинтересна версия актера.

«Давай, как ты хочешь», — заявил Селин, порвал сценарий, выругался и ушел со съемок.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании работать в российском кинематографе. Сейчас он занят подготовкой к производству нового фильма «Преступление без наказания».