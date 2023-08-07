Культура 07 августа 2023, 15:37 Легендарному авиаконструктору Микояну посвятят выставку в Музее Победы в Москве Музей Победы в Москве откроет 8 августа выставку, посвященную авиаконструктору Микояну https://rostec.ru/

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Экспозицию, которая откроется в Музее Победы в Москве в честь Дня Военно-воздушных сил, посвятят легендарному авиаконструктору Артему Ивановичу Микояну. Об этом сообщила пресс-служба музея.

На выставке представят экспонаты из фондов Музея Победы, включая детали истребителей МиГ-3, фотоснимки, документы и чертежи.

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Посетители смогут увидеть фрагменты самолета, такие как генератор системы электрооборудования и хвостовая стойка с колесом, которые нашли на месте гибели советского летчика-истребителя Василия Пойденко. Также гостям музея покажут баллон системы пневмозарядки бортового оружия с самолета МиГ-3, на котором Герой Советского Союза подполковник Степан Супрун участвовал в последнем бою 4 июля 1941 года.

Особое место в экспозиции займет тач-панель, на которой гости музея смогут ознакомиться с биографией Артема Микояна, а также узнать подробности о его вкладе в появление и развитие советской реактивной авиации. Они также смогут увидеть архивные фотографии авиаконструктора.

Выставку подготовили в рамках выставочного проекта «Герои тыла». Она пройдет до 3 сентября.

Ранее сообщалось о том, что ученики Коробовского лицея Шатуры одержали победу в конкурсе с видеороликом о жизни именитой летчицы Валентины Терешковой.