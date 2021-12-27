Ледяные пейзажи на Цветном бульваре. Фотовыставка «Притяжение Арктики» позволит москвичам прикоснуться к красоте Севера

Ледяные пейзажи, краснокнижные животные и исследовательские суда — русский север теперь на Цветном бульваре. Познакомиться с ним можно на фотовыставке «Притяжение Арктики».

В экспозиции порядка 20 снимков, это уникальные кадры из масштабных экспедиций, а также фото из атласа «Арктика Пространство. Время. Ресурсы».

«Цель этой выставки — привить людям любовь к природе. И вот те москвичи, которые не имеют возможности оказаться в этих удаленных труднодоступных местах, — чтобы они хотя бы таким образом посмотрели и прикоснулись к красоте Арктики», — рассказал начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко.

Научными исследованиями крайнего севера «Роснефть» занимается 10 лет. Позади более 30 экспедиций по изучению ледовой обстановки, метеоусловий, геологического строения почв и животных-биоиндикаторов.

«Есть снимок, сделанный при бурении самой первой скважины в истории исследования шельф России в Море Лаптевых. В этом году мы бурили многоглубинные скважины Восточной Арктики в Море Лаптевых. Два месяца назад завершился этот проект. Он был успешен, и судно вернулось благополучно домой. Керн находится сейчас в лабораториях на практике», — сказал руководитель проекта «Стратиграфическое бурение» «Роснефти» Андрей Колюбакин.

Продолжение выставки — на Манежной площади. Полюбоваться видами Арктики, еще и в подходящую погоду, можно до 30 января.