Леди Гагу и Джастина Бибера убрали из спецэпизода «Друзей» в Китае

Новую серию культового сериала «Друзья» решили изменить в Китае. Из нее вырезали все сцены с участием Леди Гаги, Джастина Бибера и группы BTS. Зрители считают, что знаменитостей убрали из-за их отношения к стране, сообщил BBC News.

Внимательные фанаты сериала заметили, что из серии вырезали Леди Гагу, Джастина Бибера и группу BTS. Причем приглашенных звезд убрали у всех трех китайских стримингов, имеющих права на трансляцию «Друзей». Также из спецсерии исчезли все отсылки к ЛГБТ.

Поклонники сериала считают, что знаменитостей решили вырезать, так как ранее они оскорбительно высказывались о Китае. Такая цензура очень расстроила зрителей, которые стали делиться вырезанными кадрами в соцсетях. Пока не ясно, стоит за цензурой правительство или же платформы сами сократили серию, чтобы не пропустить «политически чувствительный» контент.

Певице Леди Гаге запретили приезжать в Китай после ее визита к далай-ламе. Китайские чиновники считают духовного лидера подставным лицом тибетского сепаратизма. Джастина Бибера лишили возможности выступать в стране в связи с «плохим поведением». А группа BTS попала под бойкот из-за высказывания одного из участников о Корейской войне.