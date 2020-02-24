«Лед 2» собрал свой первый миллиард в отечественном прокате

Сборы в российском прокате картины «Лед 2», премьера которой состоялась на день всех влюбленных, перешла отметку в один миллиард рублей.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), этот фильм пока возглавляет рейтинг по сборам в отечественном прокате за выходные, минувшую неделю и месяц. В кинотеатрах советуют покупать билеты заранее, так как желающих сходить на сеанс очень много.

Фильм «Лед 2» является продолжением романтической драмы «Лед». Он продолжает историю влюбленных, фигуристки Нади и хоккеисте Саши. По сюжету, у них появляется дочь, которая решила пойти по стопам матери.

В картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина. Режиссером картины стал Жора Крыжовников.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп» набрал в кассах более трех миллиардов рублей, став бесспорным лидером в отечественном кино, обойдя кассовый фильм «Движение вверх». Еще большим кассовым сбором в России мог похвастаться только голливудский «Аватар».