Лазарев стал временно безработным

Певец Сергей Лазарев пожаловался на то, что из-за пандемии коронавируса стал «временно безработным». Об этом он написал в Instagram.

По словам исполнителя, «ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь». На неопределенное время прекратились концерты, съемки, спектакли и гастроли.

«Никто не понимает „на когда“ уже можно что-то планировать», — добавил музыкант, отметив, что его «артистическая жизнь распланирована на год вперед, а тут все планы рухнули».

Артисты по всей стране отменяют концерты из-за коронавируса. Так, певец Филипп Киркоров рассказал о переносе мартовских выступлений на октябрь. Его коллега по цеху Дима Билан выступит в Кирове не 23 марта, а в мае.

До этого российские певцы отменили свои шоу в Европе из-за запрета на проведение массовых мероприятий. В частности, за границу не поедут Юрий Шатунов, группа «Би-2», Макс Барских, украинская певица Светлана Лобода.

Ранее специалисты назвали профессии, наименее востребованные во время эпидемии коронавируса.