Лаврова попросили спасти памятник первому русскому губернатору Аляски в США
Уточняется, что местные жители предложили убрать монумент из центра города. Мэр Гэри Пэкстон сообщил СМИ, что судьбу памятника решат летом нынешнего года.
По словам Щапова, российской стороне необходимо обратиться к властям США и в случае необходимости помешать демонтажу мемориала, сообщил Daily Storm.
«Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих», — заявил депутат.
По словам Щапова, Иркутск готов в случае необходимости принять памятник Баранову. Он отметил, что предложение о сносе монумента расценивается как «попытка стереть важные страницы истории Аляски», а также перечеркнуть память о сотрудничестве между РФ и США.