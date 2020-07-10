Лаврова попросили спасти памятник первому русскому губернатору Аляски в США

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов попросил главу МИД России Сергея Лаврова спасти памятник первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка.

Уточняется, что местные жители предложили убрать монумент из центра города. Мэр Гэри Пэкстон сообщил СМИ, что судьбу памятника решат летом нынешнего года.

По словам Щапова, российской стороне необходимо обратиться к властям США и в случае необходимости помешать демонтажу мемориала, сообщил Daily Storm.

«Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих», — заявил депутат.

По словам Щапова, Иркутск готов в случае необходимости принять памятник Баранову. Он отметил, что предложение о сносе монумента расценивается как «попытка стереть важные страницы истории Аляски», а также перечеркнуть память о сотрудничестве между РФ и США.