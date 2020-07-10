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    10 июля 2020, 17:02

    Лаврова попросили спасти памятник первому русскому губернатору Аляски в США

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов попросил главу МИД России Сергея Лаврова спасти памятник первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка.
    Лаврова попросили спасти памятник первому русскому губернатору Аляски в США

    Уточняется, что местные жители предложили убрать монумент из центра города. Мэр Гэри Пэкстон сообщил СМИ, что судьбу памятника решат летом нынешнего года.

    По словам Щапова, российской стороне необходимо обратиться к властям США и в случае необходимости помешать демонтажу мемориала, сообщил Daily Storm.

    «Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих», — заявил депутат.

    По словам Щапова, Иркутск готов в случае необходимости принять памятник Баранову. Он отметил, что предложение о сносе монумента расценивается как «попытка стереть важные страницы истории Аляски», а также перечеркнуть память о сотрудничестве между РФ и США.