Культура 23 мая 2023, 13:23 Лауреаты «Московской студенческой весны» представят столицу на всероссийском фестивале в Перми Сергунина: студенты 80 вузов участвовали в «Московской студенческой весне» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более трех тысяч студентов из 80 вузов приняли участие в VIII Открытом фестивале «Московская студенческая весна». Об этом на официальном сайте сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль талантливой молодежи прошел в столице восьмой раз. В этом году проявить себя творчески одаренным студентам предлагалось по10 направлениям, среди которых хореография, арт, медиа, театральное искусство, вокал.

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Лучших определяло жюри из 50 экспертов: финалистов прошлых фестивалей, авторов культурных проектов, известных музыкантов и преподавателей.

«На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признали Российский университет транспорта», — поделилась Сергунина.

По словам заместителя мэра, лауреатов ждет непростой этап — подготовка и участие в «Российской студенческой весне — 2023». Московской команде из 89 человек предстоит поездка в Пермь, где с 26 мая по 1 июня пройдет национальный финал фестиваля.

Ранее региональный этап фестиваля состоялся в Подмосковье.