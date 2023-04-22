Культура 22 апреля 2023, 23:20 Лауреатов премии «Золотая маска» объявили в Москве Лауреатов XXIX фестиваля «Золотая маска» объявили в Москве РИА «Новости»

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В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялось объявление лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска». Подробности с церемонии сообщил ТАСС.

В номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» победил мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра». Лучшим дирижером назвали Татьяну Виноградову за работу над этим мюзиклом.

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Лучшим режиссером признали Евгения Писарева за мюзикл «Кабаре». Артисты этого мюзикла получили три награды.

В номинации «Лучшая балетная постановка» лауреатом стал балет «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета имени Хворостовского из Красноярска. За образ Катарины премию за лучшую женскую роль в балете получила Елена Свинко.

Специальные премии «Золотой маски» получили постановки «Материнское сердце» Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова из Санкт-Петербурга и «Война и мир» московского театра имени Евгения Вахтангова.