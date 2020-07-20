Лауреатов премии «Золотая Маска» наградят 30 октября

Уже в конце октября начнутся первые показы постановок фестиваля «Золотая Маска-2020». Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 30 октября.

«Первые показы спектаклей должны состояться уже в конце июля и в августе. А на сентябрь и октябрь в Москве уже составлено насыщенное расписание фестиваля», — привел ТАСС сообщение пресс-службы смотра.

В пресс-службе отметили, что музыкальное и драматическое жюри будет смотреть постановки в регионах, если показ невозможно организовать в Москве. Сейчас дирекция «Золотой Маски» формирует конкурсную афишу. Информацию о спектаклях и билетах должны опубликовать через две недели на сайте «Золотой Маски». Ранее в конкурсной программе насчитывалось 62 театра из 21 города России.

«Мы надеемся снова соединить вместе российские театры, дать возможность зрителям и профессионалам увидеть наиболее яркие работы прошлого сезона и главное — помочь нам всем вернуть публику в театральные залы», — отметила генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

Она добавила, что сейчас важно снова вернуться к работе, но с соблюдением всех необходимых ограничений. Сама церемония награждения лауреатов премии запланирована на 30 октября. Вручение должно было пройти еще 15 апреля, но мероприятие отложили из-за ситуации с коронавиурсом.