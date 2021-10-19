Лауреатов премии «ТЭФИ-Kids» назвали в Москве

В Москве назвали победителей премии «ТЭФИ-Kids». В 2021 году награды получили 30 лауреатов в 10 номинациях.

Детское медиа в пандемию имеет огромное значение: оно позволяет увлечь внимание детей, переключить их на познавательный и развлекательный контент не в ущерб развитию.

«Огромное количество детей миллионами оказались закрытыми дома. И в этот момент, я считаю, телевидение, наша анимация проходили настоящий экзамен. Смогут ли они детей удержать дома? Оказалось, смогут», — отметил вице-президент «Академии российского телевидения» Александр Митрошенков.

Лучшие телепрограммы для детей выбирают третий год подряд. Премия относительно молодая, поэтому может смело идти в ногу с трендами и не бояться пресыщения зрителей.

«Два года назад Андрей Малахов притащил сюда ребят-тиктокеров, которые все выскочили на сцену, и отсюда половина ребят с родителями вышли на сцену и вручали все это вместе. И это было очень здорово», — подчеркнула генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

Победителей выбирали члены жюри: в их числе известные медийщики, причем не только из индустрии детского ТВ. Это Юлия Барановская, Александр Олешко, Виктор Дробыш и Оксана Федорова — с ней дети знакомы лучше, чем их родители, благодаря программе «Спокойной ночи, малыши!».

В 2021 году члены жюри определили 30 лауреатов в 10 номинациях. В их числе «Планета Next», Вадим Такменев, Юлия Солдина, «Барбоскины на Даче», «Простоквашино» и другие.