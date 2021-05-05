Лауреатом международного фестиваля в Сочи стала фолк-группа с Ямала

Лауреатом первой степени на международном фестивале «Овация», который проходил в Сочи, стала фолк-шоу-группа «Веретено» из Надыма (ЯНАО). Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что поездка на сочинский фестиваль стала для коллектива первым выездом за пределы региона. После «Овации» группа поехала в Ставрополье, где проходит конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». В рамках мероприятия 10 ансамблей со всей России борются за звание лучшего.