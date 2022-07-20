Латвийский актер Калныньш отказался сниматься в российских проектах

Полюбившийся россиянам латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российских проектах. Об этом он сказал в YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Калныньш поменял отношение к России после начала спецоперации на Украине. 73-летний артист не жалеет, что снимался в российском кино, но признается, что сейчас эти проекты для него ничего не значат.

«Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», — сказал Калныньш.

Сейчас актер играет в Малом и Новом театрах в Риге и не собирается возвращаться на российские экраны. Калныньш также поблагодарил режиссеров и коллег, с которыми работал в РФ.