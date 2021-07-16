Ларец Александра III продали на аукционе за 12 млн рублей

Собственность Александра III, ларец, инкрустированный минералами и полудрагоценными камнями, был продан на аукционе. Император получил его от кайзера Германской империи Вильгельма I в качестве подарка на коронацию в 1883 году. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Стартовая цена шкатулка составила восемь миллионов рублей. Лот ушел с молотка за 12 миллионов рублей. Ларец стал самой дорогой вещью, представленной на торгах.

Шкатулка весит 21 килограмм. Она создана из серебра, бронзы и позолоты. Для украшения ларца немецкие ювелиры использовали эмаль, горный хрусталь, кварц, яшму, кожу и муар.

Кроме того, были выставлены и другие предметы, принадлежавшие семье Романовых. Торги на аукционе велись за шефский кивер 3-го Новороссийского Драгунского полка. Он принадлежал внучке императора Александра II Великой княгине Елене Владимировне. Итоговая стоимость предмета составила четыре миллиона 200 тысяч рублей.

Серебряный чайно-кофейный сервиз в стиле русского рококо ушел с молотка за пять миллионов. Он принадлежал князю Сергею Голицыну.