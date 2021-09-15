Лана Вачовски рассказала, почему решила снимать новую «Матрицу»

Режиссер Лана Вачовски решила снять четвертую часть «Матрицы» после смерти родителей. По ее словам, сюжет новой картины удалось придумать всего за одну ночь.

«Я знала, что моему папе становилось хуже. Пусть я и понимала, что их жизни на исходе, но это все равно было очень тяжело. Мой мозг сам собой, как и всегда, обратился к моему воображению. И однажды ночью, когда я плакала и не могла уснуть, он вдруг выдал мне эту историю», — процитировало Вачовски издание DTF.

Как отметила режиссер, Нео и Тринити стали самыми важными персонажами в ее жизни. Она не могла вернуть родителей, но смогла продолжить сюжет фильма. Вачовски подчеркнула, что воскрешение героев сразу ее успокоило.

«Да, наверное, это звучит слишком просто и банально. „О, эти два человека умерли, давай вернем вот тех двоих. И сразу станет лучше!“ Но так оно и вышло. Вот так просто», — призналась режиссер.

Зрители смогут увидеть фильм «Матрица: Воскрешение» в российском прокате 16 декабря. Главные роли исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.