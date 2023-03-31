Культура 31 марта 2023, 14:14 Квентин Тарантино рассказал о своем последнем фильме

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Режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что намерен снять свой последний фильм. Об этом сообщил сайт RuNews.

Режиссер рассказал, что действия его картины будут происходить в 1977 году. Тарантино выбрал это время, потому что оно было знаковым для всего мирового кинематографа. В частности, в тот год вышли культовые фильмы Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга.

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Квентин Тарантино хочет приступить к съемкам уже осенью этого года. Они будут проходить в Лос-Анджелесе. Кто исполнит главные роли в новом фильме режиссера, которым он планирует завершить карьеру, неизвестно.

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