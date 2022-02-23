Кустурица задумался о получении российского гражданства

Сербский режиссер Эмир Кустурица не исключил в будущем вероятности получения российского гражданства. Об этом он сообщил ТАСС после концерта на зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.

«Это очень рано. Это будет позже», — заявил Кустирица в ответ на вопрос, планирует ли он получить подданство Российской Федерации.

Ранее к Кустурице обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу и предложил занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Режиссер принял данное предложение.

По словам Кустурицы, одной из основных творческих задач на новом посту станет перенос сюжетов классических кинофильмов в формат спектакля. Среди этих фильмов — «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и многие другие.

Ранее Кустурица сообщил, что он привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По словам режиссера, 80% сербов верят в эффективность именно российской вакцины. Соотечественники Кустурицы считают ее «самой лучшей» и надеются, что в Сербию завезут больше препарата.