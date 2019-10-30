Кустурица снял клип российской группы The Hatters

Кроме самих музыкантов в ролике снялись блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина. Эмир Кустурица не стал менять свой стиль, и в клипе российской группы можно увидеть те же образы, что и знаменитых картинах «Время цыган» и «Черная кошка, белый кот».

В сюжете рассказывается о представителях малого бизнеса, которым противостоит чиновник и рэкетир в одном лице.

В беседе с «Афиша Daily» музыканты пояснили, что в ролике они показали, что было бы, если бы российское предпринимательство оказалось в абсурдном и карнавальном мире Эмира Кустурицы.

Лидер The Hatters Юрий Музыченко особо отметил, что большая часть коллектива выросла на фильмах балканского режиссера и атмосфера его картин им очень близка. «Мы несказанно счастливы, что мечта сбылась — нам посчастливилось поработать с Эмиром Кустурицей лично», — отметил он.

Съемки прошли в Болгарии, на производственной базе Кустурицы. На момент написания материала у клипа уже 33,5 тысячи просмотров.