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    25 февраля 2022, 16:08

    Кустурица намерен поставить спектакль по фильму «Время цыган» — СМИ

    Артур Блянихов

    Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что до конца года приступит к репетициям в Театре российской армии. Об этом написала «Экономика сегодня».

    По данным издания, Кустурица планирует поставить спектакль по своей картине «Время цыган», которая вышла в конце 80-х годов.

    Уточняется, что он стал главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии в этом месяце. Кустурица получил предложение работать в театре от главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу.