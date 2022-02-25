Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что до конца года приступит к репетициям в Театре российской армии. Об этом написала «Экономика сегодня».

По данным издания, Кустурица планирует поставить спектакль по своей картине «Время цыган», которая вышла в конце 80-х годов.

Уточняется, что он стал главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии в этом месяце. Кустурица получил предложение работать в театре от главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу.