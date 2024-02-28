Культура 28 февраля 2024, 14:43 Куратор комикс-клуба Апенов: в НИУ ВШЭ существует программа по созданию рисованных историй

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Куратор комикс-клуба «Октавы» Владимир Апенов рассказал о возросшей популярности рисованных историй в РФ. Слова эксперта опубликовал сайт «ТСН24».

Специалист сообщил, что на базе НИУ ВШЭ появилась образовательная программа, посвященная комиксу во всех его проявлениях.

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По мнению Апенова, данный жанр можно назвать отдельным видом искусства. Он имеет свой уникальный механизм работы, пояснил куратор.