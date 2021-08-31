Кураев прокомментировал планы по строительству новых храмов в Москве

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев поддержал планы строительства новых храмов в Москве. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«По мере переселения горожан из центра на окраины социальные структуры (детские сады, школы, поликлиники, кинотеатры, магазины и так далее) должны следовать за ними. И поскольку Москва — динамический объект, который серьезно меняется в своих локациях, естественно, за этим должно следовать и изменение храмовой географии», — заявил священнослужитель.

Он отметил, что храмы должны располагаться в шаговой доступности. Также священнослужитель прокомментировал информацию о строительстве 500 новых православных церквей в Москве. По его мнению, такие цифры могут быть преувеличены.