«Кунсткамера» снова открылась в Петербурге

В музее продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с мерами профилактики и безопасности. Например, каждый час в музей пускают определенное количество посетителей — одновременно внутри могут находиться не более 150 человек. Также предпочтительнее покупать билеты онлайн. Вход в музей разрешен только в маске.