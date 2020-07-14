«Кунсткамера» снова открылась в Петербурге
Музей антропологии и этнографии РАН снова открылся в Санкт-Петербурге после снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
В музее продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с мерами профилактики и безопасности. Например, каждый час в музей пускают определенное количество посетителей — одновременно внутри могут находиться не более 150 человек. Также предпочтительнее покупать билеты онлайн. Вход в музей разрешен только в маске.