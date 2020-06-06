Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры
Свое предложение он озвучил на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Дню русского языка.
«Благодаря вашему поручению у людей теперь будут две возможности — получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату», — сказал Чернышенко.
Какие-либо доплаты не понадобятся.
Сейчас на руках у россиян более семи миллионов билетов на мероприятия в музеях, театрах и концертных залах, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса.
Учреждения культуры смогут вернуть зрителям деньги за билеты в течение шести месяцев. Отсчет пойдет с момента выхода региона из режима повышенной готовности.
«Организации культуры оказались в непростой ситуации. <…> Мы исходим из того, что билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять», — заявил Чернышенко.
Правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня.
По словам Чернышенко, переход культурных организаций к работе в онлайн-формате во время пандемии позволил существенно расширить их аудиторию. Число людей, заинтересованных в культурных мероприятиях, выросло в десятки раз.
«Нам этот задел, конечно, нужно будет сохранить», — добавил вице-премьер.
Ранее Совфед разрешил выдавать ваучеры вместо возврата денег туристам. Клиенты смогут получить их в виде компенсации за рейс, не состоявшийся из-за пандемии.