Культурным учреждениям разрешили обменять билеты на ваучеры

Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Свое предложение он озвучил на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Дню русского языка.

«Благодаря вашему поручению у людей теперь будут две возможности — получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату», — сказал Чернышенко.

Какие-либо доплаты не понадобятся.

Сейчас на руках у россиян более семи миллионов билетов на мероприятия в музеях, театрах и концертных залах, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Учреждения культуры смогут вернуть зрителям деньги за билеты в течение шести месяцев. Отсчет пойдет с момента выхода региона из режима повышенной готовности.

«Организации культуры оказались в непростой ситуации. <…> Мы исходим из того, что билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять», — заявил Чернышенко.

Правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня.

По словам Чернышенко, переход культурных организаций к работе в онлайн-формате во время пандемии позволил существенно расширить их аудиторию. Число людей, заинтересованных в культурных мероприятиях, выросло в десятки раз.

«Нам этот задел, конечно, нужно будет сохранить», — добавил вице-премьер.

Ранее Совфед разрешил выдавать ваучеры вместо возврата денег туристам. Клиенты смогут получить их в виде компенсации за рейс, не состоявшийся из-за пандемии.