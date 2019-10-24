Дисплеи Брайля и оборудование для усиления звуков. 19 культурных учреждений Подмосковья станут доступнее для инвалидов
Так, например, для Московской губернской универсальной библиотеки приобретены детские книги для слабовидящих с укрупненным шрифтом в количестве более 1300 штук.
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«Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды», — сказала Елена Харламова, министр культуры Московской области.
Возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями всеми категориям инвалидов будет обеспечена за счет совершенствования системы навигации внутри здания, использования звукоусиливающего оборудования для слабослышащих и систем тифлокомментирования.