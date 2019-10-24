Дисплеи Брайля и оборудование для усиления звуков. 19 культурных учреждений Подмосковья станут доступнее для инвалидов

В текущем году мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 19 государственных учреждениях культуры Московской области. На эти цели выделено 20,6 миллионов рублей. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Так, например, для Московской губернской универсальной библиотеки приобретены детские книги для слабовидящих с укрупненным шрифтом в количестве более 1300 штук.

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«Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды», — сказала Елена Харламова, министр культуры Московской области.

Возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями всеми категориям инвалидов будет обеспечена за счет совершенствования системы навигации внутри здания, использования звукоусиливающего оборудования для слабослышащих и систем тифлокомментирования.