Культура 26 декабря 2023, 13:06 Культурные организации Татарстана продали с января по Пушкинской карте 2,5 миллиона билетов

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С начала года культурные организации Татарстана продали по Пушкинской карте 2,5 миллиона билетов. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Реальное время».

Как рассказала на итоговой пресс-конференции министр культуры региона Ирада Аюпова, по сравению с прошлым годом выросло и число посещений. Так с января по ноябрь культурные мероприятия посетили 84,5 миллиона раз. А в прошлом году этот показатель составлял всего 73 миллиона посещений.

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