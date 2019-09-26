Культурное наследие — бесплатно. Подмосковные музеи проведут день открытых дверей
Так, посетители музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, а также с церковным и светским искусством. В Зарайском кремле участники акции увидят шедевры первобытного искусства — статуэтки бизонов и «палеолитических Венер». А гости музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово» попадут в атмосферу творческой жизни писателя, который прожил в Мелихове семь лет. В Военно-техническом музее будут представлены образцы техники Советского Союза, Германии, США и других зарубежных стран.
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Примут участие в акции и Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Мураново», Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музей-заповедник имени Александра Сергеевича Пушкина.