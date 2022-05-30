Культурно-выставочный центр откроется во Владимиро-Суздальском музее

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира пройдет торжественное открытие нового Культурно-выставочного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Мероприятие запланировано на среду, 1 июня, написали «Владимирские ведомости».

Для жителей и гостей города организаторы подготовили концерт-экскурсию, экспозицию, посвященную знаковым моментам истории России и выставку из 29 полотен, сообщило ИА Nation News.

Несмотря на то, что экспозиция будет открыта лишь до 1 июля, павильон «Галера», в котором пройдет мероприятие, снова станет активным местом для мастер-классов и творческих встреч.