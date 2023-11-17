17 ноября 2023, 11:51
Культурно-просветительский центр откроется в Нижнем Новгороде при поддержке Русского музея
Глава министерства культуры Нижегородской области Наталья Суханова и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Договоренность предполагает открытие в городе культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород».
Реклама
Помимо этого, условия предусматривают организацию совместных выставок и стажировок для музейных специалистов.
Музеи
Реклама
Реклама