Культура

17 ноября 2023, 11:51

Культурно-просветительский центр откроется в Нижнем Новгороде при поддержке Русского музея

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Глава министерства культуры Нижегородской области Наталья Суханова и гендиректор Русского музея Алла Манилова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Договоренность предполагает открытие в городе культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Нижний Новгород».

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Помимо этого, условия предусматривают организацию совместных выставок и стажировок для музейных специалистов.

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