Культовый режиссер Барри Левинсон снимет фильм о Трампе

С послужным списком режиссера Барри Левинсона вряд ли может сравниться кто-то из его коллег. Он получил «Оскара» за фильм «Человек дождя» в 1999 году, снял «Закусочную» (1982), «Доброе утро, Вьетнам» (1987), «Багси» (1991) и «Хвост виляет собакой» (1997). Сейчас он ведет переговоры о том, чтобы, возможно, снять фильм о Дональде Трампе под названием «Победитель».

Режиссер сообщил изданию The Hollywood Reporter, что ему очень интересна сама идея.

«Посмотрим, к чему все это приведет. Но это очень необычный подход, довольно изобретательно и сильно отличается от всего, что я когда-либо видел в биографических фильмах. Концепция и дизайн довольно увлекательны», — рассказал Левинсон.

Режиссер снял в свое время фильм «Хвост виляет собакой», в котором он рассказал, как Белый дом придумал войну в Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от сексуального скандала. В его киноленте «Человек года» телеведущий решает баллотироваться на пост президента США. Сейчас он хочет снять фильм о Трампе, который был ведущим реалити-шоу «Кандидат» на телеканале «NBC». Однако он не планирует создать еще одну политическую сатиру.

Левинсон хочет показать влияние телевидения на жизнь людей. Телевизионная культура уже привела на высший пост в государстве сначала Джона Кеннеди, затем Барака Обаму.

«Потом появляется Трамп. Он не харизматичен в позитивном смысле этого слова. Но захватывает воображение. Трамп 10 лет вел реалити-шоу, его смотрели люди, и многие думали — он успешен, у него свой бизнес, он должен стать президентом», — объяснил режиссер.

Левинсон добавил, что никого не волнует компетенция человека, всем все равно. Человек захватил внимание, это природа телевидения. Неизбежно должен был появиться президент с прошлым телеведущего. Ничего уже не изменится, в будущем будет только хуже.

В сентябре выйдет на экраны новый фильм Барри Левинсона «Выживший». Он рассказывает основанную на реальных событиях историю боксера Гарри Хафта, которого в Освенциме нацистский офицер заставил сражаться с другими евреями.

На днях стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп станет спортивным комментатором боя между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом.