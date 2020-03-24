    24 марта 2020, 15:27

    Крымский политик раскритиковал «грязные стишки» Шнурова

    Нина Петлинова

    Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram опубликовал критическое стихотворение, которое посвящено Крыму. Глава комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал его творчество «грязными стишками».

    В своем стихотворении Сергей Шнуров сделал акцент на том, что Крым до сих пор не признан как часть России.

    «Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш», — написал он.

    Кроме того, музыкант напомнил о санкциях, которые грозят гражданам станы из-за признания полуострова частью России.

    Юрий Гемпель назвал творчество Шнурова «грязными стишками» и попросил оставить свое мнение при себе. Слова главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям процитировало РИА «Новости».

    Любой здравомыслящий и отдающий себе отчет человек понимает, что Крым вернулся в состав России по волеизъявлению крымского народа, и спекулировать на этой теме непозволительно. Шнуров просто демонстрирует публичное неуважение к крымчанам и Крыму, куда последние годы неоднократно приезжал с концертами

    Юрий Гемпель.

    Политик подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией имеет огромное геополитическое значение для всей страны. Он призвал Шнурова приехать в Крым «не за гонорарами», а для того, чтобы лично пообщаться с людьми и посмотреть, как они живут. Гемпель уверен — после этого музыкант напишет о полуострове совсем другие стихи.