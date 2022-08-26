Крымчане услышали «Ковер-вертолет» под аккомпанемент реальных лопастей

Основатель группы «Агата Кристи», баллотирующийся в депутаты Вадим Самойлов выступил перед российскими военными в Крыму. Видео с выступления опубликовало News.ru.

Когда ушедший в политику музыкант исполнял песню своего брата Глеба Самойлова «Ковер-вертолет» над публикой Джанкоя пролетел военный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Шум лопастей присутствует в оригинальной звуковой дорожке трека, так что в итоге получился полный эффект погружения. Зрители принялись снимать боевую машину на телефон, а та исполнила в небе несколько пируэтов.

Ранее один из основателей группы «Агата Кристи» и лидер группы «The Matrixx» музыкант Глеб Самойлов заявил, что причиной ссоры между братьями стало исполнение Вадимом песен группы на политических и военных мероприятиях. Он также напомнил, что долгое время судился с Вадимом, чтобы запретить брату исполнять песни «Агаты», которые сочинил не он, такие как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и другие хиты.