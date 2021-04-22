Крым призвал суд Амстердама вернуть скифское золото в музеи полуострова

Крым призвал суд Амстердама вернуть ему скифское золото. Коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона семь лет назад, но после присоединения полуострова к России нидерландский музей отказался возвращать его без судебного вмешательства.

Право на владение артефактами заявила тогда Украина. В 2016 году коллекцию было решено вернуть Украине, но Крым подал апелляцию. Слушания пройдут 22 апреля. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин надеется, что суд Амстердама примет решение вернуть скифское золото в музеи полуострова.

«У нас запланировано скайп-подключение 22 апреля, и мы сможем наблюдать на экране за судебным слушанием. Мы ждем, что коллекция вернется в музеи Крыма, но готовы к любому решению суда», — сказал РИА «Новости» Андрей Мальгин.

На возвращение экспонатов в Крым надеется директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина. Она подчеркнула, что этого они ждут уже семь лет.

Следующее судебное заседание будет вести новый судья Джерард Левин. Предыдущего служителя закона Дуко Оранье отстранили от рассмотрения дела после иска Украины о его отводе.